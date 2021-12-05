Mesut Özil: 'Vazgeçmeye hakkımız yok!'

Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil bir kez daha dümene geçti ve takım arkadaşlarıyla toplantı yaptı.



Beklentilerin uzağında kaldıklarını ancak bunun motivasyon kaybına neden olmaması gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Bizlerin vazgeçmeye hakkı yok. Rize maçıyla galibiyet serisi başlatalım. Tüm enerjimiz sahanın içinde olmalı" ifadelerini kullandı.



