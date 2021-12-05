Mesut Özil: "Vazgeçmeye hakkımız yok!"

Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapan kaptan Mesut Özil, "Bizlerin vazgeçmeye hakkı yok. Galibiyet serisi başlatalım" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mesut Özil: 'Vazgeçmeye hakkımız yok!'
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05 Aralık 2021 12:24
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil bir kez daha dümene geçti ve takım arkadaşlarıyla toplantı yaptı.

Beklentilerin uzağında kaldıklarını ancak bunun motivasyon kaybına neden olmaması gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Bizlerin vazgeçmeye hakkı yok. Rize maçıyla galibiyet serisi başlatalım. Tüm enerjimiz sahanın içinde olmalı" ifadelerini kullandı.  


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