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''Mesut Özil, Çin'e transfer olmamalı''

Emery ile yıldızı barışmayan Mesut Özil hakkında, Arsenal'in eski yıldızı Petit dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Mesut Özil, Çin'e transfer olmamalı''
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17 Ocak 2019 05:04
Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Petit, Mesut Özil konusunda dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Emmanuel Petit, Mesut Özil'in zor bir dönemden geçtiğini söylerken, bir an önce sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Meust Özil'in motivasyon kaybı yaşadığını söyleyen Petit, ''Bence Mesut Özil motivasyonunu ve heyecanı kaybetti. Sanki emekli olmayı bekliyor gibi... Sahadaki vücut dili iyi değil. Umarım hem kendi hem kulüp için iyi bir yol bulunur'' dedi.

Emmanuel Petit, Mesut Özil'i Çin'e transfer olurken görmek istemediğini de söyledi ve ''Mesut Özil'in Çin'e gittiğini görmek istemiyorum. Çin'e karşı olumsuz bir düşüncem yok ama Özil gibi bir oyuncu için Çin olmaz'' ifadelerini kullandı.



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