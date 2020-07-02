Messi'ye transfer çağrısı: "Geri dönsün"

Şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'ye çocukluk takımından çağrı var.

Haber; Sporx.com dış haberler
Messi'ye transfer çağrısı: 'Geri dönsün'
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02 Temmuz 2020 20:43
Son dönemde düşüşe geçen Barcelona'da, Lionel Messi'nin de kadrodan ve içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığı yönünde haberler çıkarken, onu futbol dünyasına kazandıran takımdan "bize gel" çağrısı yapıldı.

Messi'nin çocukken futbol oynadığı Newell's Old Boys'un başkan yardımcısı Cristian D'Amico, "Olur mu bilmiyorum. Kararı Messi ve ailesi verir. Maradona Newell's'a geldiğinde de kimse gelebileceğini düşünmüyordu. Aynısının Leo'da da olmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"NEWELL'S'TA OYNAMA HAYALİM VAR"

Messi daha önce, "Newell's'ta oynama hayalim var ama olur mu, olmaz mı, bilmiyorum. Benim bu hayalimden önemlisi, ailemin ne düşündüğü. 3 çocuğum var ve onlara göre karar vermeliyim" demişti.

Lionel Messi, Barcelona altyapısına gitmeden önce 14 yaşına kadar Newell's Old Boys'ta oynadı.



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