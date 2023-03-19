Haber Tarihi: 19 Mart 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 10:44

Mertens sakatlık durumu nasıl? Mertens ne zaman döner, neden yok, ne zaman oynayacak?

Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu hafta karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda, bu maç öncesi Dries Mertens'in tedavisi devam ediyor. Peki, Mertens sakatlık durumu nasıl? Mertens ne zaman döner, neden yok, ne zaman oynayacak?

Mertens sakatlık durumu nasıl? Mertens ne zaman döner, neden yok, ne zaman oynayacak?
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Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda, bu maç öncesi Dries Mertens'in tedavisi devam ediyor.
35 yaşındaki oyuncunun, 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Galatasaray'ın, Antalya kampına katılan Belçikalı futbolcu bireysel olarak çalışmıştı.

İstanbul'da da takımla birlikte antrenmana katılmayan tecrübeli oyuncunun, tam olarak hazır olmadan riske edilmeyeceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında Mertens'in yokluğunda forvet arkasında Juan Mata'yı kullanmıştı.

 Mertens sakatlık durumu nasıl? Mertens ne zaman döner, neden yok, ne zaman oynayacak?

Dries Mertens Adana Demirspor maçında dönecek. 


Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta pozisyona girmekte zorlandı.

Özellikle merkez oyununda Yunus, Rashica ve Zaniolo kullanan Okan Buruk karşılığını alamadı.

Sarı-kırmızılılarda sadece performansı değil takım arkadaşlarına enerji olarak da motive eden Mertens sahada olmayında eksikliğini hissettirdi.

Belçikalı yıldızın forma giydiği 20 lig maçında maç başı 2.15 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılılar, Mertens'in yokluğunda 2 maçta birer gol atabildi.


Teknik direktör Okan Buruk, milli takım arasından sonra Belçikalı oyuncuyu ilk 11'e monte edecek.

MERTENS BU SEZON NE YAPTI?

Belçikalı oyuncu bu sezon toplamda 22 maça çıktı.

35 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 6 gol, 3 asist üretti.

Mertens ilerleyen yaşına rağmen bu karşılaşmalarda 1539 dakika süre buldu.

Mertens'in özellikle sahada olduğunda çevresinde oynayan oyunculara da katkısı oldukça fazla oldu.

Belçikalı oyuncunun yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusu.
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