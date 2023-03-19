 Mertens sakatlık durumu nasıl? Mertens ne zaman döner, neden yok, ne zaman oynayacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda, bu maç öncesi Dries Mertens'in tedavisi devam ediyor.35 yaşındaki oyuncunun, 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlaması planlanıyor. Galatasaray'ın, Antalya kampına katılan Belçikalı futbolcu bireysel olarak çalışmıştı.İstanbul'da da takımla birlikte antrenmana katılmayan tecrübeli oyuncunun, tam olarak hazır olmadan riske edilmeyeceği öğrenildi.Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçında Mertens'in yokluğunda forvet arkasında Juan Mata'yı kullanmıştı.Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta pozisyona girmekte zorlandı.Özellikle merkez oyununda Yunus, Rashica ve Zaniolo kullanan Okan Buruk karşılığını alamadı.Sarı-kırmızılılarda sadece performansı değil takım arkadaşlarına enerji olarak da motive eden Mertens sahada olmayında eksikliğini hissettirdi.Belçikalı yıldızın forma giydiği 20 lig maçında maç başı 2.15 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılılar, Mertens'in yokluğunda 2 maçta birer gol atabildi.Teknik direktör Okan Buruk, milli takım arasından sonra Belçikalı oyuncuyu ilk 11'e monte edecek.Belçikalı oyuncu bu sezon toplamda 22 maça çıktı.35 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 6 gol, 3 asist üretti.Mertens ilerleyen yaşına rağmen bu karşılaşmalarda 1539 dakika süre buldu.Mertens'in özellikle sahada olduğunda çevresinde oynayan oyunculara da katkısı oldukça fazla oldu.Belçikalı oyuncunun yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusu.