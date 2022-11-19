Menajerinden Joao Pedro'nun geleceğine dair açıklama

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joao Pedro beklentilerin altında kaldı.



30 yaşındaki oyuncu için sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray, Cagliari ile sıkı bir pazarlık yarışına girmiş ve kazanan sarı-lacivertliler olmuştu.



A Spor'a konuşan yıldız oyuncunu menajeri Marco Piccioli, Pedro'nun Fenerbahçe'deki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



"FENERBAHÇE'DE MUTLU"



Piccioli yaptığı açıklamada, "Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içi görüşlere sahip harika bir oyuncu." dedi.



"10 NUMARADA DAHA İYİ OYNAR"



Pedro'nun 10 numarada daha iyi oynayacağını söyleyen Piccioli, "Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda oynuyor ama kesinlikle 10 numara onun için daha uygun pozisyon. Ama Pedro dingin ve Fenerbahçe'de mutlu ve futbolda bu uyumu geçebilecek bir yetenek. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kazanmak için takıma katkı vermeyi çok istiyor." ifadelerini kullandı.



Pedro bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamdan 15 karşılaşmada görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 1 asistlik katkı sağladı."









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