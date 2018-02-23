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Mehmet Özdilek: "Rakip daha fazla istedi"

Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Mehmet Özdilek: 'Rakip daha fazla istedi'
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23 Şubat 2018 23:56
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet  Özdilekise beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını ifade etti. Akhisar'a farklı düşüncelerle geldiklerini ancak bunu uygulayacak performansı saha içinde gösteremediklerini vurgulayan Özdilek, şunları söyledi:

"Oyuna iyi başladık. Jahovic ile girdiğimiz pozisyon gol olsaydı, oyunun gidişatı farklı olabilirdi. Rakip ilk atağında gol buldu. Rakip bizden daha fazla istedi. Haklı bir galibiyet aldılar. Onları tebrik ediyorum. Biz kendi karakterimizin dışında bir gece yaşadık. Biz kolay teslimiyetçi bir ruha sahip değiliz. Saha içinde çok mücadele eden bir takımız ama bunu bugün maalesef sahada destekleyemedik. Büyük maçların akabinde konsantrasyon eksikliği ve ciddiyetsizlik bazen sıkıntı oluşturabiliyor. Biz bu akşam bunu çok yaşadık. Önemli bir müsabaka kaybettik ama kafamızı kaldırıp önümüzdeki maça yoğunluğumuzu vereceğiz. Biz de bu geceden bir ders çıkaracağız."

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