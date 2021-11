Mehmet Okur: 'Hedefim NBA'de başantrenör olmak'

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) şampiyonluk yaşayan tek Türk oyuncu Mehmet Okur, aktif kariyerindeki başarısını başantrenörlüğe de taşımak istiyor.



Mehmet Okur, Türkiye'de başladığı profesyonel kariyerinde Oyak Renault, TOFAŞ ve Anadolu Efes'te oynadıktan sonra 2002'de NBA'in yolunu tuttu. Okur, dünya basketbolunun bir numaralı organizasyonunda 10 sezon boyunca Detroit Pistons (2002-2004), Utah Jazz (2004-2011) ve New Jersey Nets (2011-2012) takımlarının formasını giydi.



Detroit Pistons ile 2004'te NBA şampiyonluğu yaşayan Mehmet Okur, 2007'de ise başka bir başarıya daha imza attı ve All-Star seçilen ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. Kariyerine birçok şampiyonluk ve başarı sığdıran Okur, 2012 Kasım'da 33 yaşında profesyonel kariyerini noktaladı.



Okur, aktif kariyerini noktaladıktan sonra 2016-2017 yıllarında Phoenix Suns'ta oyuncu yetiştirme antrenörü olarak görev aldı.



ABD'de yaşamını sürdüren ve bir süredir A Milli Takım'ın teknik ekibinde görev yapan Mehmet Okur, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.



Deneyimlerini milli oyuncularla paylaştığı için mutlu olduğunu belirten Okur, "A Milli Takım'da Orhun abiden ve ekibinden çok fazla şey öğreneceğimi düşünüyorum. Bu, benim için çok iyi bir ortam ve organizasyon. Tanıdığım ve senelerce beraber oynadığımız arkadaşlar da burada. Buradaki görevimden edindiğim tecrübeleri basketbol CV'me eklemek istiyorum. Hedefim ve hayalim NBA'de veya Avrupa'da bir kulüpte başantrenör olmak." ifadelerini kullandı.



"Turnuva takımı olmalıyız"



A Milli Basketbol Takımı'nın iyi bir jenerasyonu bulunduğunu vurgulayan Mehmet Okur, turnuva takımı olmaları gerektiğini aktardı.



2001'de Avrupa ve 2010'da dünya ikinciliği elde eden milli takımın seviyesine gelebilmeleri için çok çalışmaları gerektiğinin altını çizen 42 yaşındaki antrenör, "Mücadele etmemiz lazım. Turnuva takımı olma yolunda hazırlık maçının, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'ndan hiçbir farkı olmamalı. O mantaliteyle gelmemiz gerekiyor. Böyle bir ekol yaratmamız gerekiyor. O adımları da attığımızı düşünüyorum. Turnuva takımı olursak herkesin bizden çekineceğini düşünüyorum. Gençlere o aşıyı yaptığımız zaman ve her maçta o mantalite de gelince her şey daha farklı olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Hepsi iyi yolda ilerliyor"



Mehmet Okur, NBA'de forma giyen milli oyuncular Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven ile ilgili şu görüşleri paylaştı:



"Alperen, 19 yaşında olmasına rağmen aldığı süreleri en iyi şekilde kullanıyor. İnanıyorum ki yakın dönemde ilk 5 başlayacak ve sezonu da ilk 5 başlayarak bitirecek. Dakikası arttığı zaman sayı ve ribauntlarının da artacağına inanıyorum. Cedi, şu anda iyi bir çıkış yakaladı. Kenardan gelmesine rağmen olumlu bir performans sergiliyor. Furkan ilk 5 başladı, iyi performans sergilerken son birkaç maçı şut yüzdesi bakımından iyi geçirmedi ama sonuçta dakikalar alıyorlar ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Ömer şu anda bulunduğu organizasyondan ve durumdan dolayı çok fazla süre alamıyor ama oyuna girdiği dönemde çok verimli oynuyor. Hepsi iyi yolda ilerliyor."



Sezon başında Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve Utah Jazz'la anlaşarak NBA'deki ilk Türk yardımcı antrenör unvanının sahibi olan Erdem Can hakkında ise Mehmet Okur, "Obradovic'le 7 sene geçirmesi ve ondan öğrendikleri çok değerli. THY Avrupa Ligi şampiyonu olması ve her sene Dörtlü Final'de yer alması çok büyük tecrübe. Son yıllarda Utah Jazz'ın Yaz Ligi'ne de gidiyordu. İyi bağlantıları da vardı. Benim için sürpriz olmadı. Hak ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





