Mehmet Ekici'den Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu konuşulan Mehmet Ekici geleceği hakkında açıklama yaptı. İşte Mehmet Ekici'nin açıklaması...

Mehmet Ekici'den Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması
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12 Mayıs 2020 08:20
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'ın transfer listesinde odluğu konuşulmaya başlandı. Geleceği merak edilen Mehmet Ekici'ye hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok teklif olduğu ortaya çıktı.

Birçok transfer talebine rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun şimdilik bunları değerlendirmeyi düşünmediği ortaya çıktı.

Beşiktaş haberleri üzerine açıklama yapan Mehmet Ekici, "Fenerbahçe'de henüz istediklerimi başaramadım. Burada şampiyonluklar kazanmak için kalmak istiyorum. Eğer yönetim ve yeni gelecek hoca da bunu isterse, sözleşmemi uzatırım" dedi.

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