Mehmet Ekici'den Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'ın transfer listesinde odluğu konuşulmaya başlandı. Geleceği merak edilen Mehmet Ekici'ye hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok teklif olduğu ortaya çıktı.Birçok transfer talebine rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun şimdilik bunları değerlendirmeyi düşünmediği ortaya çıktı.Beşiktaş haberleri üzerine açıklama yapan Mehmet Ekici, "" dedi.