Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Mbaye Diagne büyük bir hevesle West Brom'a gitmişti… İlk maçında asist yapıp, Manchester United'a gol atınca herkesi heyecanlandırmıştı. Ancak Senegalli son 4 maçta suskun kaldı.
29 maçta 18 puanda kalan West Brom ise artık gelecek sezonu düşünmeye başladı. Çünkü Diagne'nin sahaya çıktığı 9 maçta sadece 1 galibiyet alan West Brom, 10 puan üzerinde yer alan Newcastle'ı 9 haftada yakalamak zorunda…
İngiliz ekibinde taraftarlar, Newcastle'ı yakalamayı imkan dahilinde görmediği için artık Soule, Diaby ve Grant gibi isimlerin forma bulmasını istiyor.
29 maçta 18 puanda kalan West Brom ise artık gelecek sezonu düşünmeye başladı. Çünkü Diagne'nin sahaya çıktığı 9 maçta sadece 1 galibiyet alan West Brom, 10 puan üzerinde yer alan Newcastle'ı 9 haftada yakalamak zorunda…
İngiliz ekibinde taraftarlar, Newcastle'ı yakalamayı imkan dahilinde görmediği için artık Soule, Diaby ve Grant gibi isimlerin forma bulmasını istiyor.