Mbappe: "İnanılmaz bir his!"

Real Madrid'in yeni yıldızı Kylian Mbappe, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mbappe: 'İnanılmaz bir his!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2024 00:21
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu.

Fransız yıldız, "Real Madrid için oynamanın benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu inanılmaz bir his." dedi.

Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Mbappe, "Gol attığım için mutluyum ama daha iyi yapmam gereken bazı şeyler olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Real Madrid'in bu yaz kadrosuna kattığı Mbappe, İspanyol devindeki ilk resmi maçında golle buluştu ve kupa sevinci yaşadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery