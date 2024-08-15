Mbappe: 'İnanılmaz bir his!'

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Atalanta karşılaşmasının ardından konuştu.



Fransız yıldız, "Real Madrid için oynamanın benim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Bu inanılmaz bir his." dedi.



Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen Mbappe, "Gol attığım için mutluyum ama daha iyi yapmam gereken bazı şeyler olduğunu biliyorum" diye konuştu.



Real Madrid'in bu yaz kadrosuna kattığı Mbappe, İspanyol devindeki ilk resmi maçında golle buluştu ve kupa sevinci yaşadı.





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