MasterChef Somer Şef neden yok, ayrıldı mı, neden ayrıldı? Somer Şef hapis yatacak iddiası

MasterChef Türkiye All Star 2023 fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Somer Sivrioğlu'nun fragmanda yer almaması, sevilen yarışma programının izleyicilerini meraklandırdı. Yarışmanın takipçileri sosyal medya üzerinden "Somer Şef neden yok, ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar.MasterChef All Star fragmanında jüri üyeleri arasındaki eksiklik dikkat çekti. Tanıtımda sadece Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın görülmesi soru işaretlerine neden oldu.Daha önce de benzer iddialar gündeme gelmişti. 'MasterChef All Star' olarak ekranlarda olacak fenomen yarışmada, Mehmet ve Somer Şef'in yer almayacağı iddia edilmişti. Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül'ün, Yalçınkaya yerine ise Ömer Akkor'un jüri olacağı söylentiler arasındaydı.MasterChef Türkiye yeni sezon All Star fragmanında Somer Şef'in neden yer almadığı merak ediliyor. Programın yeni sezon tanıtımında Somer Şef yerine başka bir şefin dahil olduğu gözüküyor.Konuyla ilgili kanal tarafından Somer Şef hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İlk duruşmaya Somer Sivrioğlu katılmazken, şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.Somer Sivrioğlu, 1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı.Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı.MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı.2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.