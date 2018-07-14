İngiltere Premier Lig'de birçok takımı çalıştıran teknik direktör Harry Redknapp, Fenerbahçeli Martin Skrtel hakkında önemli bir iddiada bulundu.İskoçya Ligi'nde Glasgow Rangers'ın başına geçen Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard, İngiliz kulübünde birlikte oynadığı şimdilerde Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel'i transfer etme girişiminde bulundu ama başarılı olamadı.Gerrard'ın Martin Skrtel hamlesiyle ilgili konuşan Harry Redknapp, "Tandığınız, bildiğiniz bir oyuncuyu transfer ederseniz, kulübe ne kazandıracağınızı iyi bilirsiniz. Ve bu da büyük avantajdır. Jermaine Defoe, Peter Crouch'u birkaç kez transfer ettim. Aynı şekilde Niko Kranjcar'ı da birkaç kez transfer ettim. O da büyük bir oyuncu, fantastik işler yaptı. Steven Gerrard da bildiği, tanıdığı Martin Skrtel'i kadrosuna katmak isterdi." dedi.Açıklamalarına devam eden Harry Redknapp, "Martin Skrtel'in sahada iyi bir savaşçı olduğunu ve takımı için her şeyini ortaya koyduğunu bildiği için bu transferi gerçekleştirmeyi düşündü. Onunla savaşlarda birlikte yer alması harika olur." diye konuştu.