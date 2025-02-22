Martin Skrtel'den Galatasaray derbisi için paylaşım

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Martin Skrtel, Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Martin Skrtel'den Galatasaray derbisi için paylaşım
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22 Şubat 2025 00:03
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı derbi karşılaşmasından önce dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncularından Martin Skrtel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

24 Şubat'ta oynanacak deri öncesinde Henry Onyekuru ile olan bir fotoğrafını paylaşan Skrtel, "Pazartesi..." notunu düştü.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Skrtel'in paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.




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