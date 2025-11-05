Manchester City - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Manchester City - Borussia Dortmund maçı canlı izle şifresiz

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Manchester City ve Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele Tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "Tabii Spor canlı izle, Tabii Spor şifresiz" araması yapıyor. Manchester City - Borussia Dortmund maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Manchester City - Borussia Dortmund maçını şifresiz ve canlı izlemek için Tabii Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Tabii Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZUEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Manchester City, Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Manchester City - Borussia Dortmund maçı Tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Manchester City - Borussia Dortmund maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.