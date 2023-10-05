Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Los Angeles Lakers'ın kendileri hakkında yaptığı trash-talk'a karşılık verdi.



Bu haftanın başlarında Anthony Davis, LeBron James ile Nuggets'la karşı karşıya gelme konusunda konuştuğunu ve ikilinin buna tamamen hazır olduğunu iddia ederek, Nuggets ekibine bir mesaj göndermişti.



Malone bu ifadelere yanıt vererek, LA ekibini playofflarda elemelerinin üzerinden dört ay geçtiğini ve artık önlerinde yeni bir sezon olduğunu dile getirdi:



"Bizi mi konuşuyorlar? Üzerinden dört ay geçmedi mi? Los Angeles'taki herkes adına konuşamam fakat hâlâ akıllarından çıkamamışsak, bu onların bileceği iş.



Artık önümüzde yeni bir sezon ve yeni bir mücadele var. Onlara karşı müthiş bir seri geçirdik. 4-0 süpürmüş olabiliriz, fakat bu maçlar son ana kadar çekişmeliydi.



O takıma saygımız büyük. Bir koç olarak Darvin Ham'e ve yaptığı işe de aynı şekilde. Ama şahsen bunlara hiç kulak asmıyorum. Ne söylediler bilmiyorum ama eğer hala onların aklındaysak, bu onların meselesidir."



Hem Nuggets hem de Lakers ekipleri, gelecek sezon Batı Konferansı'ndan çıkabilecek en büyük adaylar arasında görülüyor.



