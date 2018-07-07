Sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Adem Büyük'ün, antrenmanda göğsünün üzerine düşerek kaburgasını kırdığını bildirdi.Ravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirterek, "Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Futbolcuların fiziksel anlamda sezon içinde herhangi bir sıkıntı yaşamaması için sezon başı çalışmalarını yapmaları gerekiyor." dedi.Takıma yeni katılan futbolcuların olduğunu hatırlatan Ravcı, bu transferlerin yeni sezonda kendilerine güç katacağını aktardı.Kamp döneminde Adem Büyük dışında bir sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Ravcı, şunları kaydetti:"Adem antrenmanın bir bölümünde göğüs kafesinin üzerine düştü. Aldığımız sonuca göre ufak bir kırığın orada oluştuğunu gördük. Doktorlar bize Adem'in iyileşme süresini 3-6 hafta arasında veriyorlar. Bu bizim için bir şanssızlık oldu, çünkü Adem bizim için önemli bir oyuncu. Umarım en kısa zamanda iyileşir ve tekrar antrenmanlarına başlar."