Magic Johnson, tacizcisi için uzaklaştırma kararı çıkardı!

NBA efsanesi Magic Johnson'ın, kendisini taciz ettiğini söylediği bir adam için, geçici bir uzaklaştırma kararı çıkardığı açıklandı.



Johnson'ın avukatları, yasal dosyalarda Willie Frazier isimli kişinin evinde ve iş adreslerinde, Los Angeles Lakers efsanesiyle iletişime geçmeye başladığını belirtti. Diğer şeylerin yanı sıra Frazier, Johnson'ın kimliğini çaldığını iddia etti.



TMZ'ye göre Frazier'in iletişiminin "giderek daha sık hale geldiği" ve neredeyse haftalık olarak sesli mesaj bırakmaya başladığı belirtildi.



Yine TMZ'ye göre, Bu mesajların bazılarında, Frazier'ın FBI'dan olduğunu iddia ettiği ve Magic'in istediğini yapmaması halinde, ekibine fiziksel olarak zarar vereceğini söylediği belirtildi.



Magic'in, kendisinin ve diğerlerinin güvenliği için korktuğunu söyleyerek, bu davranışı bir 'taciz etme' biçimi olarak nitelendirdiği ve Frazier işyerine girip, ofisinin bulunduğu kata ulaştıktan sonra, yasal işlem başlattığı kaydedildi.



Frazier, Johnson'dan ve uzaklaştırma kararı kapsamındaki bir grup çalışandan en az 30 metre uzakta kalmak durumunda.



