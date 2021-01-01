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Maggette: "Klay ve Draymond HoF değil diyen aptaldır!"

Golden State Warriors'ın eski oyuncusu Corey Maggette, Klay Thompson ve Draymond Green'in "Hall of Fame oyuncuları" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın eski oyuncusu Corey Maggette, Klay Thompson ve Draymond Green'in "Hall of Fame oyuncuları" olduğunu söyledi.

NBC Sports ile yaptığı bir sohbette Maggette, Klay ve Draymond için övgülerde bulunarak, ikilinin Hall of Fame sınıfında yer almalarının garanti olduğunu dile getirdi:

"Tabii ki de Hall of Fame oyuncuları. Şüphesiz. Kim öyle olmadıklarını söylüyorsa aptaldır. Tamamen dürüst konuşuyorum. Bu adamlar bu ligde şampiyon olmuş oyuncular.

Bu iki oyuncu, Golden State Warriors takımını ve yaptıklarını düşündüğünüzde adeta bir hanedan gibi. Ben Chicago'luyum, bu yüzden Bulls'un rekorunu kırmaları, olacağını asla düşünmediğim bir şeydi. Ama başardılar ve bunu bir ekip olarak yaptılar.

Golden State Warriors, sadece Steph Curry'den ibaret değil. Bu resme her zaman Draymond Green ve Klay Thompson'ı da dahil etmelisiniz."

Klay ve Draymond'ın üçer şampiyonluk kazandığı Warriors ekibi, 27-7'lik derecesiyle şu anda Batı Konferansı'nın lideri konumunda.


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