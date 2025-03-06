UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Romanya temsilcisi FCSB ile Fransız ekibi Lyon karşılaştı. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Lyon oldu.



Lyon'un ilk golünü 30. dakikada Nicolas Tagliafico kaydetti. FCSB'nin golü 68. dakikada Alexandru Baluta'dan geldi.



Konuk ekip Lyon, 86. dakikada Malick Fofana'nın golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 89. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Malick Fofana, durumu 3-1 yaptı ve skoru belirledi. Oyuna 68. dakikada giren 19 yaşındaki Fofana, Lyon adına kader adamı oldu.



Lyon rövanş maçında FCSB'yi 13 Mart Perşembe günü Fransa'da ağırlayacak. Turu geçen takım, Real Sociedad-Manchester United eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.



