Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, geçtiğimiz gece başantrenörü Mike Budenholzer'ın görevine son veren Milwaukee Bucks'ı eleştirdi.



Bucks, playoffların ilk turunda Doğu 1.'si olarak Miami Heat'e karşı beklenmeyen bir yenilgi almasının ardından, başantrenör Budenholzer'ın işine son vermişti.



Lillard, Milwaukee'nin 2021'de birlikte şampiyonluğa ulaştığı Budenholzer'ı, bu yılın ilk playoff turunda yaşanan hezimet sonrası aniden göndermesinin hoşuna gitmediğini belli eden bir tweet paylaştı:



"Millet şampiyonluğu kaçırdığı an, şampiyonluğa ulaştığı koçlarını şutluyor."



Budenholzer, 2019'da şampiyonluğa taşıdığı Toronto Raptors tarafından işine son verilen koç Nick Nurse'le birlikte, bu başarıya ulaşmasına rağmen ekibinden gönderilen üçüncü başantrenör oldu. Aynı durum geçtiğimiz sezon, Los Angeles Lakers'ın 2020'de şampiyonluk kazandığı eski koçu Frank Vogel'ı göndermesiyle de gerçekleşmişti.



Böylece ligde son 10 senede şampiyonluk kazanıp, takımlarından gönderilmeyen yalnızca üç koç kalmış oldu: Steve Kerr, Erik Spoelstra ve Gregg Popovich.





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