Leeds United'da teknik direktör Bielsa'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesi uzatıldı.

Haber; AA
Leeds United'da teknik direktör Bielsa'nın sözleşmesi bir yıl uzatıldı
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11 Eylül 2020 15:11
Premier Lig ekiplerinden Leeds United, 65 yaşındaki teknik direktör Bielsa ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Arjantin ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran Bielsa, kulüp kariyerinde ise Espanyol, Athletic Bilbao, Olympique Marsilya, Lazio ve Lille gibi ekiplerde görev almıştı.

Leeds United'ın başına 2018'de geçen tecrübeli teknik direktör, geçen sezon takımını İngiltere Championship'te şampiyon yaparak 16 yıl sonra Premier Lig'e taşımıştı.



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