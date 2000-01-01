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LeBron: "Tipik bir 18'inci sezon oyuncusu değilim"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezon Lakers için sahada kaldığı süre hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezon Lakers için sahada kaldığı süre hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Jamesi muhabirlere "vücudunu bir maratona hazırladığını" ve her zaman "hazır kalmaya" çalıştığını söyledi:

"Vücudumu durum neyse ona göre hazırlıyorum. Tipik bir 18'inci sezon oyuncusu değilim... Bir maratona uyacak biçimde çalışıyorum... Eğer hep hazır kalırsanız, asla hazırlanmanız gerekmediğini söylerler."

James, dün gece Dallas Mavericks karşısında alınan 138-115'lik Noel günü galibiyetinde 31 dakika sahada kalmış ve 22 sayı, 7 ribaund ve 10 asistle oynamıştı.


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