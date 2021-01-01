LeBron: "Dakikalarım azaldığında daha kötü hissediyorum"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, daha az süre aldığında "daha kötü" hissettiğini söyledi.



LeBron, kariyerinin 19. NBA sezonuna toplam 61 bin dakikanın üzerinde oyun süresiyle girmesine rağmen, muhtemel sakatlıklardan kaçınmak adına iş yükünü azaltma niyetinde olmadığını belirtti:



"Ben basketbolu sakatlıkları düşünerek oynamam. Ayrıca az süre aldığımda daha kötü hissediyorum."



James geçtiğimiz sezon ayak bileği burkulması nedeniyle 26 maç kaçırmış ve ortalama 33.4 dakika sahada kalarak, kariyerinin bu kategoride en düşük noktasını görmüştü.



"BİLEĞİM İÇİN BOLCA ÇALIŞMA FIRSATIM OLDU"



LeBron ayrıca bu yaz iyileşme sürecini hakkında da şunları söyledi:



"Biraz zaman aldı. Muhtemelen yazın ilk iki ayında basketbolla alakalı çok iş yapmamıştım ve bu benim için çok nadir bir durumdur. Fakat sebebi, bileğimin istediğim gibi tepki vermemesiydi.



Yaz mevsiminin en iyi yanı, vaktim olmasıydı. Bileğim uygun duruma geldiğinde hazırlanmak ve antrenman yapmak için iyi miktarda zamanım olmuştu. Basketbol sahasında değildim fakat sürekli başka şeyler üzerine çalışıyordum.



Antrenmanlarımda, keskin bir ağrı hissetmediğim bir noktaya kadar bileğimle neler yapabildiğime bakıyordum. O noktadan sonra da sahaya geri dönebileceğimi anlamıştım."



Lakers başantrenörü Frank Vogel'ın bu sezon LeBron'un maç başına 34 ila 36 dakika oynamasına izin vermeyi planladığı bildirilmişti. Vogel ayrıca LeBron'u playoff öncesinde 82 maçın hepsinde oynatmayacağını, ancak kendisini belirli gecelerde dinlendirme üzerine bir planı olmadığını da belirtmişti.



