Latif Doğan kimdir, kaç yaşında, hayatı, şarkıları

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Latif Doğan'ın yaşamı merak konusu oldu. Peki Latif Doğan kimdir, kaç yaşında? Latif Doğan nereli, evli mi, eşi kim? İşte şarkıları ve biyografisi...29 Nisan 1967'de Besni, Adıyaman'da doğan Latif Doğan, şarkıcı ve şarkı yazarı.Latif Doğan, Besni'de doğmuştur. Kürt kökenlidir.[3] Müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü (2003)Küstüm Şov ile' Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü (2005)Sözüm SözYar GelecekKüstümKurtulam GitsinBi TaneKına Gecesi