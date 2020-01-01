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Larranaga: "Tatum, sezon ortası formunda!"

Boston Celtics yardımcı antrenörü Jay Larranaga, Jayson Tatum'ın, NBA'in Mart ayından bu yana oynanmıyor olmasına rağmen "sezon ortası formunda" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yardımcı antrenörü Jay Larranaga, Jayson Tatum'ın, NBA'in Mart ayından bu yana oynanmıyor olmasına rağmen "sezon ortası formunda" olduğunu söyledi.

Boston Globe'dan Adam Himmelsbach, Larranaga'nın ifadesini şöyle kaleme aldı:

"Çok sayıda güvenlik kuralı mevcuttu ve bu durum, ortamı farklı kılmıştı. Jayson Tatum şut atarken, genellikle gözlemci ve yardımcılardan oluşan bir grup oluyor. Belki iki koç ribaund almak için orada dururken, bir tanesi talimat vermek için, bazen sağlık personelinin bir üyesi de her şeyi denetlemek için orada oluyor.

"Ama bu kez sadece Jay Larranaga vardı, bir maske ve eldiven takmıştı ve hala kaçan şutları tek başına kovalamak için bacaklarının yeterli olup olmadığını merak ediyordu. 'Tatum hiç kaçırmadığı için şanslıyım. Bu yüzden sadece çemberin altında duruyorum. Şu sezon ortası formunda gibi görünüyor.'"

Bu sezon ilk kez All-Star olan Tatum, NBA'deki en iyi genç oyunculardan biri. Celtics formasıyla 23.6 sayı, 7.1 ribaund ve 2.9 asist ile oynuyor.


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