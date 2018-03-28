LA'e gitseydim, Lakers'ta Scottie Pippen gibi olurdum

Hall of Fame oyuncu Tracy McGrady, Los Angeles Lakers'ın 1997'de kendisini Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal'ın yanına liseden draft etmeyi düşündüğünü öğrenince oldukça şaşırdı ve bu fırsatın olumlu noktalarına övgüyle yaklaştı.



Kendisini "Scottie Pippen tipinde" bir oyuncu olarak gördüğünü söyleyen T-Mac, şu açıklamaları yaptı:



"Burada gelmiş geçmişler arasında en iyi iki oyuncudan bahsediyoruz. Bu adamlarla aynı takımda olmak... Bana kişisel olarak etkileri... Aman Tanrım..."



"Kariyerim, Orlando'ya gidince dönüm noktasına girdi çünkü Grant Hill olmadığı için bir skorer olmam gerekiyordu. Ben hep Scottie Pippen tarzında bir oyuncuydum. Toplu paylaşan, en iyi oyuncuyu savunan. Toronto'daki üç yılımda bunu yaptım. Kobe Bryant'ın yanında da öyle oynayabilirdim."



T-Mac, Toronto'dayken 11.1 sayı, 5.5 ribaund, 2.5 asist, 1.0 blok ortalamalarıyla oynamıştı.



