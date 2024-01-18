Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e 2023 playoffları sırasında olası bir yeniden bir araya gelme fikri için ulaştığı iddia edildi.



Irving ve James ikilisi 2016-17 sezonunun sonundan bu yana takım arkadaşı olmasa da, iki yıldız da doğrudan veya dolaylı olarak iletişimde kalmaya devam ediyordu.



ESPN'den Ramona Shelburne'e göre Irving, geçtiğimiz yaz serbest oyuncuyken "James'le yeniden bir araya gelmeyi çok istediği ve bu fikri ona da sunmayı amaçladığı için," Crypto.com Arena'da Lakers'ın Memphis Grizzlies'e karşı oynadığı playoff serisinin 6. maçında saha kenarında yer almıştı:



"Kaynaklara göre James de bu fikre açıktı. Ancak Lakers hâlâ Russell Westbrook'la yapılan talihsiz deneyin etkilerinden kendini kurtarmaya çalışırken, zorlama olarak görülebilecek hiçbir şey yapmamaya dikkat ediyordu."



Shelburne, Irving'in Batı Konferansı Finalleri 4. maçında da saha kenarında oturduğunu belirirken, Dallas Mavericks'in kendisini Luka Doncic'in yanında tutmaya kararlı olmasından dolayı bu noktada Lakers'ın "Irving'i takip etme tercihinin muallakta kaldığını" öne sürdü.



