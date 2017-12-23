Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Konyaspor-Fenerbahçe maçının kanalı merak ediliyor. Süper Lig'de 17.haftada Konyaspor-Fenerbahçe maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Konyaspor-Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Konyaspor-Fenerbahçe maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 14 puan -7 averaj ile 15. sırada yer alan Atiker Konyaspor, 32 puan 14 averaj ile 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.
- Ev sahibi takımda Abdou Traore sakatlığı , misafir takımda ise Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- 41.981 kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
- Son 10 yılda, Mehmet Özdilek ile Aykut Kocaman 10 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaMehmet Özdilek yönetimindeki takımlar 2 , Aykut Kocaman yönetimindeki takımlar4 galibiyet elde ederken 4 maçta beraberlikle sonuçlandı.Ev Sahibi
- Hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.Konuk Ekip
- 6 golle deplasmanda en az gol yiyen takımı.
- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.
- Hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 50 maçta 26 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.Son Karşılaşmalar
- Atiker Konyaspor 3, Fenerbahçe 6 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Atiker Konyaspor 11 gol atarken, Fenerbahçe 17 golle karşılık verdi.
- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 6 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
- Atiker Konyaspor 4 ve Fenerbahçe 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.