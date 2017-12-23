Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 14 puan -7 averaj ile 15. sırada yer alan Atiker Konyaspor, 32 puan 14 averaj ile 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Abdou Traore sakatlığı , misafir takımda ise Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 41.981 kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.- Son 10 yılda, Mehmet Özdilek ile Aykut Kocaman 10 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaMehmet Özdilek yönetimindeki takımlar 2 , Aykut Kocaman yönetimindeki takımlar4 galibiyet elde ederken 4 maçta beraberlikle sonuçlandı.- Hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.- 6 golle deplasmanda en az gol yiyen takımı.- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.- Hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 50 maçta 26 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.- Atiker Konyaspor 3, Fenerbahçe 6 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.- Atiker Konyaspor 11 gol atarken, Fenerbahçe 17 golle karşılık verdi.- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 6 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Atiker Konyaspor 4 ve Fenerbahçe 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.