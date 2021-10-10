Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor, bir internet sitesinde yer alan 'Aykut Kocaman'a eski takımı talip oldu' şeklindeki haberi yalanladı.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
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10 Ekim 2021 13:04
Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması geldi.

'Asılsız Habere İlişkin Yalanlama' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir internet sitesinde yer alan 'Süper Lig'de Aykut Kocaman sürprizi! Eski takımı talip oldu' haberi, tamamen hayal ürünüdür. Bilindiği gibi İttifak Holding Konyaspor'umuz, teknik direktörümüz İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Hocamız ile karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yolumuza devam ettiğimizi ve uzun yıllar birlikte çalışmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz."


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