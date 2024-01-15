Konyaspor, Boateng'i açıkladı

Süper Lig'de zor günler geçiren Konyaspor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşil beyazlılar, Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Konyaspor, Boateng'i açıkladı
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15 Ocak 2024 11:47
Süper Lig'de istemediği sonuçlar alan Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına ilk hamleyi yaptı.

Konyaspor, İsveç ekibi Elfsborg ile Ganalı orta saha Emmanuel Boateng'in transferi için görüşmeye başlandığını ve oyuncunun Konya'ya geldiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Konyaspor'umuz, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için kulübü Elfsborg ile görüşmelere başlamıştır. Ganalı Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı. 

Elfsborg ile çıktığı son sezonda takımının 23 kez formasını giyen Boateng, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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