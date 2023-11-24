Komik Öğretmenler Günü Mesajları ve Sözleri 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

24 KASIM EN ÖZEL ŞİİRLER

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel...

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel...



Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel...



Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.



Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel....



Süleyman ÖZBEK



SANATKAR



Al, işte boyalarım

Bir resim yap bana,

K,ğıdı kocaman olsun...

Bir manzara çiz Anadolu'dan

Şöyle güzel bir manzara

Seyrine doyum olmasın...

Dünyamı karartan

Kara bulutları çizme sakın!

Önce, güneşi yap

En üst köşeye;

Aydınlatıcı olsun,

Sıcaklık versin gönüllere...

Ön pl,nda

Bir çoban görünsün;

Yaslamış sırtını

Ulu bir çınar ağacına.

Kavalını da ver eline

Yanık yanık çalsın

Bizim türkülerden...

Çıngıraklı

Kınalı koyunları,

Kuzuları da yap tabi.

Gönüllerde sevgiyi yeşerten

Çimenleri de boya.

Sümbülleri, nergisleri de çiz

Körpe çocuklar misali...

Bir dere aksın yan taraftan

Beyaz köpüklü,

Suları serinletici olsun

Yeşertsin tohumları...

Sonra;

Uzaklarda görünen

Bir köy olsun,

Bizim köyümüz.

Evleri görünsün; kerpiçten.

Okulunu da çiz;

Bacası ak tüten...

Ve,

Bir yol çiz

Arkadaki dağların ta yücesine

Aydınlık olsun...

Eline sağlık öğretmenim,

Ne kadar da güzel oldu!..

Olmasaydı bu çizgiler,

Boş k,ğıt neye yarardı!..

Ya ben;

Ya bendeki çizgilerin öğretmenim;

Bilginin,

Gerçeğin,

Sevginin

Solmayacak çizgileri.

Ya onlar olmasaydı,

Ben; manzarasız

Boş resim k,ğıdı gibi

Bir hiç olurdum...

Devam et öğretmenim:

Tükenmesin hiç kalemin,

Tükenmesin nefesin.

Gönlümün ta derinliklerinde

Yücelerden yücesin...

Bir k,ğıda,

Bir kendime bakıyorum.

Başkalarını bilmem ama,

Dünyanın en büyük sanatk,rı

İnan sensin...



Hüseyin KULAKSIZ





BEN ÖĞRETMENİM



Doğuda, batıda benim izlerim,

Güneyde,kuzeyde benim özverim.

Dağlar yol versin,ister vermesin,

Dağı,taşı deler yine giderim.



Devletin çatısı benim eserim,

Ata'mın dediği yolda giderim.

Anamdan,babamdan hatta kendimden,

Bizleri kurtaran eli severim.



İster bozkır olsun,isterse çorak,

Orası bir vatan,kutsal bir durak.

Işığı yakmaktır, benim görevim,

Bizlere yakışmaz,geride durmak.



Ayfer TOMRUK



SEVGİLİ ÖĞRETMENİM



Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.



Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.



Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.



Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.



Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.



Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..



Ali Osman ATAK



24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN KISA ŞİİRLER



Öğretmen



A'dan başlar aydınlık,



Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.



Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek



Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,



Yeryüzü ile el ele öğretmen



Göz gözdür o, uzakları görürüz



Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.



Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep



Çizer büyük değirmisini



Uç olur da gergele öğretmen.



Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa



Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış



83 toprak ev, 83 acı duman,



Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık



Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,



Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.



Bir ışık, bir ışık daha,



Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür



Nice istemeseler de, nice önleseler de,



Uyandırır toplumunu



İyiye, doğruya, güzele öğretmen.



(Fazıl Hüsnü Dağlarca)



Köy öğretmenleri



Yurdumuz uçsuz bucaksız,



Gökte yıldız kadar köylerimiz var.



Ama uzak, ama harap, ama garipsi..



Alın benim gönlümden de o kadar.



Uzak köylerimizde kuşlar gibi



Her sabah çocuklar size uçar.



Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç..



Alın benim gönlümden de o kadar.



Siz kara göklerin yıldızları,



Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!



Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu..



Alın benim gönlümden de o kadar.



Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malazgirt'te doğanlar!



Malazgirt'e, Çemişkezek'e, Patnos'a gitmezseniz,



Çocuklarınız öksüz kalır, yetim kalır,



Köylere ışık iletmezseniz.



Dağlara, vadilere, ovalara



Tesbihler gibi saçılmış köyler,



Rüzgara karşı bir bayrak,



Sevinçle türküsünü söyler.



Sevinçle türküsünü söyler



Bir idare lambası küçük, solgun.



En azından üçyüz pare dam



Umudu en azından üçyüz çocuğun.



Ve onlar saçları uzamış,



Çatlak ellerinde çıkınları,



Üç saat, dört saat ötelerden



Yorgundur, sessizdir akınları.



Ve onlar, yıldızlar gibi



Gözleri ışıl ışıl yananlar.



Oyuncak için değil, kağıt, kalem



Kitap için gizlice ağlayanlar.



Ve onlar aşıktan bilya,



Sopadan at yapanlar.



Kurt yavruları gibi, kuzular gibi



Dağ başlarını çınlatanlar.



Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malzgirt'te doğanlar,



Bütün bunları düşünmelisiniz.



Yüce ırmaklar gibi sessiz, sürekli



Kağnılarla, arabalarla, kamyonlarla



Akıp köylere gitmelisiniz!



Yurdumuza ışık iletmelisiniz...



(Cahit Külebi)



24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNE ÖZEL ŞİİRLER



Öğretmenler Günü Şiirleri

A'dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

Yeryüzü ile el ele öğretmen

Göz gözdür o, uzakları görürüz



Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.



Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.



ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?



Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu yıl 24 Kasım, cuma gününe denk geliyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?



Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.



DÜNYANIN BÜTÜN ÇİÇEKLERİ



Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçekleri getirin buraya. Öğrencilerimi getirin buraya, getirin buraya, Kaya diplerinde açmış çiçeklere benzer Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim, Getirin, getirin... Ve sonra öleceğim.



Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum, Kaderleri bana benzeyen, Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları, Geniş ovalarda kaybolur kokuları... Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri, Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin, görün beni, Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.



Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, Afyon ovasında açan haşhaş çiçeklerini, Bacımın suladığı fesleğenleri, Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, Avluların pembe entarili hatmisini, Çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın, Aman Isparta güllerini de unutmayın, Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım, Ben bir bahçe suluyorum gönlümde, Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden Ne güller fışkırır çilelerimden, Kandır, hayattır, emektir benim güllerim, Korkmadım, korkmuyorum ölümden, Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin.



Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, Baharda Polatlı kırlarında açan, Güz geldi mi Kop dağına göçen, Yürükler yaylasında, Toroslarda eğleşen, Muş ovasından, ağrı eteğinden, Gücenmesin, bütün yurt bahçelerinden Çiçek getirin, örtün beni, Eğin türkülerinin içine gömün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerin, Çocukları, öğrencilerimi istiyorum, Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini, Köy okullarında açan gizli ve sessiz, O bakımsız ama kokusu eşşiz çiçek, Kimse bilmeyecek seni, seni kimse bilmeyecek Seni, beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek



Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum, Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum, Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın, Tarümar olmasın istiyorum, perişan olmasın, Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım, Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim, Çiçeklerde açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım, Ama ben dünya üstündeyim, toprakta, Yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta, Çile çektim, yalnız kaldım, ama yaşadım, Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum, örtün beni, yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.



Meçhul Öğretmen

Selam olsun, Karanlığın ve cehlin güneşlerine Selam olsun, Erdemin ve bilginin eşlerine Onlar ki Kişiliğe hürlük bağışlayan. Onlar ki. Karşılıksız alkışlayan. Alınlarında bilgiden meşaleler, Karanlığın gözbebeğine yürürler Gönüllerde mük,faat alanlar, Azmin ve iradenin timsali onlar. Çıktılar yola, yolları belli Hedef güllük gülüstanlık değil; Yollar, sarp kayalıklar, Yollar dikenli Gönüllerinde bilginin çağlayan seli, Izdıraplarla sarhoş olur Odur karşılıksız seven, Adı, değilmi ki Meçhul Öğretmen. Selam olsun, Karanlığın ve cehlin güneşlerine Selam olsun, Erdemin ve bilginin eşlerine. Onlar ki Kişiliğe hürlük bağışlayan Onlar ki Karşılıksız alkışlayan.



24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ



-Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)

-Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

-Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

-Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. (Atatürk)

-Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)

-Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

-Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

-Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.(Atatürk)

-Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Atatürk)

-En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. (Atatürk)

-Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.(Atatürk)

-Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. (Atatürk)



UNESCO TAVSİYESİYLE DÜNYADA ÖĞRETMENLER GÜNÜ 5 EKİM'DE



Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.



12 ARAP ÜLKESİNDE ÖĞRETMENLER GÜNÜ 28 ŞUBAT'TA



Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.



24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ



Hepimizin hayatında büyük öneme sahip, bildiğimiz birçok şeyi borçlu olduğumuz ve emeklerinin karşılığını yalnızca daha iyi yerlere gelerek verebileceğimiz öğretmenlerimizin günü geldi. Yakın çevresinde öğretmen tanıdığı olan vatandaşlar arama motorlarında sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye Öğretmenler Günü mesajı ve en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde... Öğretmenler Günü mesajları her 24 Kasım'da olduğu gibi bu yılda, bu özel güne yönelik paylaşım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle resimli öğretmenler günü mesajları en çok tercih edilen mesajlar arasında yer alıyor. İşte WhatsApp, Twitter (X) Instagram ve Facebook gibi sosyal platformlar üzerinden paylaşabileceğiniz resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri...Mutlu Öğretmenler Günü, sevgili öğretmenim! Sıkıcı dersleri canlandırdın ve dersleri ilginç olmaya zorladın! Hayır, yardım edemeyiz ama dikkat edin!Sınıfımızın bir balık pazarı olmadığını her zaman hatırlattığınız için teşekkür ederiz. Öğretmenler günün kutlu olsun sevgili öğretmenim. Uzun yaşasın!Sevgili öğretmenim, en yaramaz sınıfla uğraştığınız ve hala burada işinize devam ettiğiniz için bir zam hak ediyorsunuz! Seni bunun için seviyoruz! Öğretmenler gününüz kutlu olsun!Ailem her zaman senin bir sihirbaz olduğunu düşünürdü. Çünkü senden başka kimse ödevimi bana yaptıramaz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!Bana ev ödevlerinin biz yaşlandıkça kaybolmadığını, sadece daha zor ve daha uzun hale geldiğini fark ettirdin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!Hayal edebileceğimiz en büyük öğretmenin Öğretmenler Günü kutlu olsun! Size sürpriz bir hediye olarak bugün tüm sınıf ödevlerini getirdi!Sevgili Öğretmenim, Sizin de Öğretmenler Gününüz kutlu olsun! Bize her zaman cömert olmayı öğrettin, o halde bugünün derslerini atlayıp günü kutlamaya ne dersiniz?Bermuda Şeytan Üçgeni'nde ödevlerimizi kaybettiğimiz için bize zorluk çıkarmadığın için teşekkürler, bu yüzden çoğu zaman eksik kalıyor!Sevgili öğretmenim, gerçekte olduğumdan daha akıllı olduğuma inandığınız için çok teşekkür ederim - sayende buna hala inanıyorum! Öğretmenler gününüz kutlu olsun!Okulda bir polisten daha çok korktuğumuz tek öğretmenimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Neşeli bir gününüz olsun!Onları asla geri alamayacağını bilmene rağmen bize her zaman okul malzemeleri verdiğin için sana şerefe; Bize olan sevginizi takdir ediyorum, öğretmenim!Mutlu Öğretmenler Günü, sevgili öğretmenim! Her zaman yaramazlıklarımıza katlandığınız ve bizi hak ettiğimiz tutuklamalardan kurtardığınız için teşekkür ederiz! Sen en iyisin!Bana ödev yapmamanın dünyadaki en büyük suç olduğuna inandıran en muhteşem öğretmenin öğretmenler günü kutlu olsun.Dikkatimizi size çekmek için çok uğraşan rock yıldızı olduğunuz ve ara sıra adınızın söylendiğini duyduğunuz için teşekkür ederiz!