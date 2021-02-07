Kokoskov: "İkinci yarıdaki savunma bize maç kazandırdı"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, ligde oynadıkları Aliağa Petkim Spor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; AA
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Kokoskov: 'İkinci yarıdaki savunma bize maç kazandırdı'
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07 Şubat 2021 15:53
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, ligde oynadıkları Aliağa Petkim Spor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 

İkinci yarıdaki savunmaya dikkat çeken Kokoskov, "Darüşşafaka karşısında galibiyet alan iyi bir takıma karşı oynadık. Kendi evlerinde oynadılar. İkinci yarıda 27 sayı, bence özellikle ikinci yarıdaki savunma bize maçı kazandırdı. Bundan sonraki maça odaklanacağız" dedi.


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