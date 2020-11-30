Klopp: 'Jota'yı ilk günden beri beğeniyordum'

Sakatlıklarla boğuşan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, sezon başından itibaren takımda performansıyla sıyrılan Jota için konuştu.



UEFA'nın resmi sitesine konuşan Alman teknik adam; Portekizli oyuncuyu ilk izlediği andan beri beğendiğini belirtti.



"ONUN SEVİYESİNİ GÖRDÜM"



53 yaşındaki Klopp açıklamasında; "Diogo'yu Wolves formasıyla izlediğim ilk maçtan beri beğeniyorum. Onun bundan tabii ki haberi yoktu ama ben her zaman ulaşabileceği seviyeyi görüyordum. Gösterdiği disiplini, yaratıcılığı ve arzuyu beğendim. Bu yüzden onunla imzalamadan önce birçok iyi işaret gördüm." dedi.



Liverpool'un yeni transferi Jota, çıktığı 14 resmi maçta takımına 9 gollük katkı sağladı. Jota son olarak Brighton maçını da boş geçmemişti.



