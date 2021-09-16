Klopp: 'Geriye düştüğümüzde maçı çevireceğimizi biliyordum'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Milan'ı geriden gelerek 3-2 yendikleri maçın değerlendirmesini yaptı.



Alman hoca açıklamasında oyunu riske ettikleri anlar haricinde mükemmel oynadıklarını belirterek, "Kaybetmemek için risk aldığımız anlar dışında mükemmel maç oynadık. Maçı kazanamayacağımızı hiç düşünmedim, geriye düştüğümüzde bile. Bence hak ederek kazandık" diye konuştu.



Klopp Milan'ın oyuna etki ettiği anların da altını çizerken, "Milan gol bulduğu 10 dakika içinde bütün oyunu tamamen değiştirdi. Zaten o süre içinde 2 gol yemeyi bekledik. Orta sahadaki organizasyon gücümüzü yükseltmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.



