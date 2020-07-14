Klopp: 'City'nin UCL'ye gitmesi bizim için iyi'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, CAS'ın Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırması kararını değerlendirdi.



CAS'ın aldığı kararı, "Futbol için kötü gün" olarak yorumlayan Klopp, "Buna cevap verip veremeyeceğimi bilmiyorum, bu ciddi bir konu. Buna ana dilimde cevap veremem de bir sorundur. "CAS'ın kararı futbol açısından talihsizlik ancak kişisel olarak baktığımız zaman City'nin Şampiyonlar Ligi oynayacak olmasından mutluyum. City'nin gelecek sezon 10-12 maçı az olursa Premier Lig'de kimsenin şansının olmadığını düşünüyorum" dedi.



Tüm kulüplerin FFP'ye bağlı kalması gerektiğinin altını çizen Klopp, "Finansal Fair Play çok iyi bir fikir ve takımları, ligleri korumak için yaratıldı. Böylece hiçbir kulüp çok fazla para harcayamaz ve harcadığı parayı düzgün bir şekilde kazanmayı hedefler. FFP evet iyi bir fikir ancak CAS'ın aldığı kararları değerlendirmek bana düşmez. Bence her takım FFP kurallarına uyum sağlamalı. Artık kimse FFP'ye bağlı değilse ve en zengin kulüpler kurallara bağlı kalmadan istedikleri her şeyi yaparsa sonunda adının ne ve sahininin kim olduğu beli olmayan bir Süper Lig elde edersiniz" şeklinde konuştu.



