Klopp: 'Bağırmayacak taraftar maça gelmesin'

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Watford karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Alman menajer açıklamasında Manchester City'e karşı çıkacakları şampiyonluk maçı öncesi Watford karşısında taraftarları ile ateşli bir atmosfer yaratmak istediklerini belirterek, "Watford karşısında şu ana kadarki en iyi öğlen maçı atmosferine ihtiyacımız var. Eğer tribünde bağırmayacaksanız veya tezahürat yapmayacaksanız lütfen biletinizi başkasına verin." sözlerini kullandı.



Klopp, Manchester City maçı öncesi kayıp yaşamanın anlamsız olacağını belirterek, "Manchester City çoğu zaman bizden önce oynadı. Bu kez biz onlardan önce oynayacağız. Watford maçını kazanarak beklemeye başlayacağız" açıklamasını yaptı.





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