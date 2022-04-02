Klopp: "Bağırmayacak taraftar maça gelmesin"

Jürgen Klopp, şampiyonluk yolunda oynayacakları kritik Watford maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Klopp: 'Bağırmayacak taraftar maça gelmesin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2022 00:45
Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Watford karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Alman menajer açıklamasında Manchester City'e karşı çıkacakları şampiyonluk maçı öncesi Watford karşısında taraftarları ile ateşli bir atmosfer yaratmak istediklerini belirterek, "Watford karşısında şu ana kadarki en iyi öğlen maçı atmosferine ihtiyacımız var. Eğer tribünde bağırmayacaksanız veya tezahürat yapmayacaksanız lütfen biletinizi başkasına verin." sözlerini kullandı.

Klopp, Manchester City maçı öncesi kayıp yaşamanın anlamsız olacağını belirterek, "Manchester City çoğu zaman bizden önce oynadı. Bu kez biz onlardan önce oynayacağız. Watford maçını kazanarak beklemeye başlayacağız" açıklamasını yaptı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.