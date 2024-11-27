Haber Tarihi: 27 Kasım 2024 13:09 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 13:09

Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız - Stuttgart maçı Tabii canlı izle şifresiz

Kızılyıldız - Stuttgart canlı izle şifresiz Tabii Spor izle | Kızılyıldız - Stuttgart maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Stuttgart ile karşılaşacak olan Kızılyıldız, zorlu mücadele için hazır. Şifresiz olarak Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Kızılyıldız - Stuttgart maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kızılyıldız - Stuttgart maçı canlı izleme detayları.

Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız - Stuttgart maçı Tabii canlı izle şifresiz
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Kızılyıldız - Stuttgart karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak olan Kızılyıldız, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kızılyıldız - Stuttgart maçı canlı izleme detayları...

Kızılyıldız - Stuttgart Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız

Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Kızılyıldız - Stuttgart maçı TSİ 20:45'te başlayacak.

Günün maçları (27 Kasım)

20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)

20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)

23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)

23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)

23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)





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