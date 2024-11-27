Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız - Stuttgart maçı Tabii canlı izle şifresiz

Kızılyıldız - Stuttgart karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak olan Kızılyıldız, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kızılyıldız - Stuttgart maçı canlı izleme detayları...





Kızılyıldız - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Kızılyıldız - Stuttgart maçı TSİ 20:45'te başlayacak.



Günün maçları (27 Kasım)



20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)



20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)



23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)



23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)



23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)



23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)



23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)



23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)



23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)











