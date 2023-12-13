Kızılyıldız Manchester City maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Kızılyıldız Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Peki, Kızılyıldız - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Kızılyıldız - Manchester City maçı canlı izleme detayları
Kızılyıldız Manchester City Maçı Canlı İzle
Kızılyıldız Manchester City Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Kızılyıldız - Manchester City maçı 13 Aralık Çarşmba günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:
Bugün
20.45 Leipzig - Young Boys
20.45 Kızılyıldız - Manchester City
23.00 Atletico Madrid - Lazio
23.00 Celtic - Feyenoord
23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
23.00 Newcastle United - Milan
23.00 Porto - Shakhtar Donetsk
23.00 Royal Antwerp - Barcelona