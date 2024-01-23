Haber Tarihi: 23 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 15:06

Kırgızistan deprem 2024: Can kaybı var mı, yıkım var mı?

Kırgızistan deprem 2024: Can kaybı var mı, yıkım var mı? Kırgızistan ile Çin sınırındaki Sincan Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerde de hissedilen depremde henüz can kaybı bildirilmedi.

Kırgızistan deprem 2024: Can kaybı var mı, yıkım var mı?
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Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), Sincan Özerk Bölgesi'ndeki Vuşi kasabasında meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,1 olarak açıkladı. Depremin etkisiyle henüz can kaybı bildirilmezken, yerel saatle 03.00 itibarıyla merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki 20 köyde iki evin ve bazı ahırların yıkıldığı belirtildi.

Kırgızistan deprem 2024: Can kaybı var mı, yıkım var mı?

Depremin ardından bölgede en büyüğü 5,3 olan artçı sarsıntılar kaydedildi. Aksu ilinden 60, Vuşi ilçesinde 10 kişilik arama kurtarma ekibi afet bölgesinde hareket ettiği, 800 kurtarma görevlisinin de acil durum için teyakkuza geçtiği bildirildi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar, Hotan ve Urumçi şehirleri de depremden etkilendi. Depremin hissedildiği bölge ülkeleri arasında Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan bulunmaktadır.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te şiddetli sarsıntı nedeniyle halk panik içinde evlerini terk ederek sokaklara çıktı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, depremin ülke genelinde hasar ve can kaybına neden olmadığını açıkladı.

Kazakistan'da da Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedilen deprem sonrasında acil durumlarla ilgilenen birimler devreye girdi. Sosyal medyada, depremin etkilediği ülkelerde insanların sokağa çıktığı ve evlerini terk ettiği görüntüler paylaşıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,0 olarak bildirmişti. İlk açıklamada Kırgızistan'ın merkez üssü olduğu belirtilen depremin daha sonra Çin sınırlarında meydana geldiği açıklanmıştı.

Deprem sonrasında bölgede yapılan ilk değerlendirmelere göre, can kaybı ve yıkımın boyutları netlik kazanmamış olsa da, bölge ülkeleri ve yerel kurtarma ekipleri etkilenen alanlarda hızlı bir şekilde müdahalede bulunmaktadır. Deprem sonrası gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
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