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Kings, Hield ve Bagley III ikilisini takasa açtı!

Sacramento Kings'in "kaliteli bir oyuncu karşılığında" Buddy Hield ve Marvin Bagley III ikilisini takasa açtığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in "kaliteli bir oyuncu karşılığında" Buddy Hield ve Marvin Bagley III ikilisini takasa açtığı iddia edildi.

The Sacramento Bee'den Jason Anderson tarafından kaleme alınan bir rapora göre Kings, Hield ve Bagley III karşılığında muhtemel takas ortağından kaliteli bir oyuncu elde etmek istiyor:

"Bir kaynak, Kings'in karşılığında iyi bir oyuncu bulma umuduyla Buddy Hield ve Marvin Bagley III'ü içeren bir paketi takasa açtığını söyledi."

Yakın zamanda The Athletic'ten Shams Charania tarafından bildirildiği üzere, Sacramento ekibi Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ı hedefleyen yedi takım arasında da yer alıyor.

28 yaşındaki Hield, bu sezon 15.7 sayı, 4.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalarken, Bagley III oynadığı 12 maçta 19.1 dakika süre alarak 7.8 sayı ve 6.3 ribaund ortalamalarıyla kendini toparlamaya başlıyor.

Kings şu anda 11-17'lik derecesiyle Batı'da 11. sırada bulunuyor.


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