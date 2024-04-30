Kimlik ile ehliyet birleştirme nasıl yapılır? e-Devlet 2024 Kimlik ile ehliyet birleştirme ücreti

İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapılan bir düzenleme birlikte kullanılmaya başlanan çipli kimlik kartlarının 1 Ocak 2024 tarihine kadar herkes tarafından alınması gerekiyor. Yeni çipli kimlik kartlarının özelliklerinden biri de ehliyet ile birleştirilebilmesi.

Peki kimlik ehliyet birleştirme nasıl yapılır? Bunun için, ehliyetinizin de kimliğinizin de yeni düzenlemelere uygun olması gerekiyor. Eski tip ehliyet ile yeni tip kimlik birleştirilemiyor.

Hem ehliyeti hem kimliği yeni tip olanların birleştirme işlemi için şu adımları izlemesi gerekiyor:

1- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Al sayfasını açın.

2- TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme seçeneğine tıklayın.

3- Çıkan ekranı onaylayın.

4- Kişisel bilgilerinizi girin.

5- İl ve ilçe seçin.

6- Adına randevu alınan kişiyi seçin.

7- Randevu saatini seçin.

Randevu aldıktan sonra yapmanız gereken yeni ehliyetinizi ve yeni kimliğinizi yanınıza alarak randevu saatinde seçtiğiniz nüfus müdürlüğünde olmak.

Eğer yeni kimlik kartına ve yeni sürücü belgesine sahipseniz kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi için herhangi bir belgeye ihtiyacınız yok. Yeni kimliğinizi ve yeni ehliyetinizi yetkiliye verdikten sonra birleştirme işlemi gerçekleştirilecek. Birleştirme işlemi gerçekleştirilmiş kimlik birkaç gün içinde adresinize gönderilecek.

Eğer yeni kimlik kartına ve yeni sürücü belgesine sahipseniz kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

Eğer eski ehliyete ve yeni kimliğine sahipseniz kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi için öncelikle yeni ehliyet sahibi olmanız gerekiyor. Çoğu durumda yeni ehliyet alma başvurusu sırasında birleştirme işlemi için de başvuru yapabilirsiniz ancak bazı durumlarda birleştirme işlemi için ek bir randevu almanız istenebilir.

Yeni kimlik ile eski ehliyet birleştirme için gerekli belgeler şunlar:

- TC kimlik kartınız

- Sağlık raporu

- Ücretin ödendiğini gösterir belge

- Son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf

Eski ehliyet ile yeni kimlik birleştirilemediği için öncelikle yeni ehliyet almanız gerekiyor. Birleştirme işlemi için yine herhangi bir belge gerekmiyor ancak yeni ehliyet almak için sizden yukarıdaki belgeler istenecektir.

Birleştirme işlemi için yine herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor ancak yeni ehliyet almak için 15 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücreti vergi dairelerinden, online olarak ya da bankalara giderek ödeyebilirsiniz.

Eğer hem ehliyetiniz hem de kimliğiniz eskiyse ilk yapmanız gereken yeni kimlik başvurusunda bulunmak. 37 TL harç bedelini ödediğinizi gösteren belge ve son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile randevu saatinde nüfus müdürlüğüne giderek yeni kimliğinize kavuşabilirsiniz. Daha sonra yeni ehliyete ve birleştirme işlemine başvurarak kimlik ile ehliyet birleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.