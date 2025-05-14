Haber Tarihi: 14 Mayıs 2025 15:49 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 15:49

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. Sezon Ne Zaman?

Netflix'in sevilen ve büyük ilgi gören romantik komedi dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonu için bekleyiş sürüyor! İlk sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Kimler Geldi Kimler Geçti, karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle büyük beğeni toplamıştı. Peki, hayranların merakla beklediği Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. Sezon Ne Zaman?
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Başrollerinde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti, aldatılan ve yeniden aşkı arayan genç bir avukatın hikayesini komik ve samimi bir dille anlatarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Dizinin ilk sezonunun finali, izleyicileri yeni sezon için merak içinde bırakmıştı. "Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman?" sorusu, o tarihten beri sosyal medyada ve dizi platformlarında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. Sezon Ne Zaman?

Netflix'in beğenilen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

15 Mayıs'ta yayınlanacak olan yeni sezon, aşkın, dostluğun ve kişisel yolculukların merkezde olduğu bir hikaye sunuyor.

Leyla Taylan'ın kendi düğününden kaçarak attığı büyük adım, bu sezonda daha da derinleşiyor. Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Leyla, aşk ve özgürlük arasındaki dengeyi bulmaya çalışıyor.

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