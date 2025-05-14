Başrollerinde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti, aldatılan ve yeniden aşkı arayan genç bir avukatın hikayesini komik ve samimi bir dille anlatarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Dizinin ilk sezonunun finali, izleyicileri yeni sezon için merak içinde bırakmıştı. "Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon ne zaman?" sorusu, o tarihten beri sosyal medyada ve dizi platformlarında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Netflix'in beğenilen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

15 Mayıs'ta yayınlanacak olan yeni sezon, aşkın, dostluğun ve kişisel yolculukların merkezde olduğu bir hikaye sunuyor.

Leyla Taylan'ın kendi düğününden kaçarak attığı büyük adım, bu sezonda daha da derinleşiyor. Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Leyla, aşk ve özgürlük arasındaki dengeyi bulmaya çalışıyor.