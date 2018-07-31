Keyif yapan adam neye uğradığını şaşırdı

Artık sokaklarda bile rahat değiliz
Gün içinden kısa kısa Galatasaray, Andre Silva için geri sayıma başladı!
Galatasaray'da transferi için Fatih Terim'in bizzat devreye girdiği Andre Silva'da geri sayıma geçilmiş durumda. Galatasaray, genç forvetin 3 milyon Euro'luk teklifi kabul etmesini bekliyor. Kiralama bedeli büyük ihtimalle olmayacak. Vincent Janssen: "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim"
Kanarya, Tottenham'a 1.5 milyon euro kiralama teklifinde bulundu. Janssen'in ise Fener'e gelebilmek için yönetime başvurduğu ve "Bırakın oraya gidip kendimi geliştireyim. O kulüpte bana büyük değer veriliyor" diye baskı yaptığı ve kendisine Kanarya dışında gelen teklifleri reddettiği öğrenildi. Beşiktaş'tan Roco için özel sözleşme
Buna göre 6 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda alınacak bonservisin yüzde 20'si oyuncuya verilecek. Başka bir deyişle örneğin Beşiktaş Roco'yu 10 milyon Euro'ya satarsa 6 milyon Euro'nun üzerinde kalan 4 milyon Euro'nun yüzde 20'si yani 800 bin Euro'su Roco'nun cebine girecek. Bu maddenin oyuncunun performansını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.