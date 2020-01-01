Kerr, Trump'ın İncil ile çekildiği fotoğrafıyla dalga geçti

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, ABD başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü ırksal adaletsizlik protestoları sırasında, St. John's Kilisesi önünde elinde İncil ile çektirdiği fotoğraf ile dalga geçti.



Warriors koçu, oldukça sarkastik bir yorum içeren tweet'ini şu şekilde sundu:



"İncil'i tutarken görmek beni çok daha iyi hissettirdi. Şimdi onun aile değerleriyle ilerleyen ve sıkı kişisel etik davranışları olan, ahlaklı bir adam olduğunu biliyorum. Bu her şeyi değiştiriyor."



Kerr ayrıca, barışçıl protestoculara karşı biber gazı sıkılmasından ve bu şekilde bir fotoğraf çekilme kararından oluşan memnuniyetsizliğini de dile getirdi. Trump'ın favori İncil ayetlerinin sorulduğu, fakat kendisinin söylememeyi tercih ettiği bir video paylaşan Kerr, şu tweet'i attı:



"Kimseye, Trump'ın İncil'le fotoğraf çektirmesinin sebebinin sadece halka şov yapmak olduğunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ancak kanıt istiyorsanız, işte buyurun..."



Kerr, Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti platformunun özellikle eşitsizlik ve silah hakları konularında her zaman açık sözlü bir eleştirmeni olmuştu.



Kerr, hafta sonu 30 NBA şehrinde ırksal adaletsizlikle ilgili çözümlere yönelik olarak çalışacak NBA koçları komitesine katılmıştı.



