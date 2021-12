Kemba: "Yerimi kaybetmiş olmaktan nefret ediyorum..."

New York Knicks point guardı Kemba Walker, New York rotasyonunda yerini kaybetmiş olması durumundan "nefret ettiğini" söyledi.



New York'un dokuz maçında hiç oynamadıktan sonra geçtiğimiz Cumartesi gecesi Boston Celtics'e karşı Knicks için geri dönen Kemba, 29 sayı, 6 ribaund ve 3 asist gibi başarılı istatistikler ortaya koymuştu.



Walker, koçu Tom Thibodeau'nun kendisini rotasyondan çıkarma kararından memnun olmadığını şu şekilde açıkladı:



"Bu durumdan nefret ediyorum. Oynamak istiyorum... Hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum. Doğrusu, benim için kesinlikle zor bir kaç yıl oldu. Herkes hayatın bir noktasında zor zamanlardan geçer. Şimdiye kadar harika bir kariyerim oldu ve birçok şey yolunda gitti. Şu anda zor bir zamandan geçiyorum ve asıl önemli olan şey, karakterimi ve gerçekte kim olduğumu göstermek."



"OYNAMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM..."



Kemba, ifadelerine şunları ekledi:



"Zihinsel olarak oldukça güçlü biriyim ve her durumun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Bana çok iyi şekilde destek olan harika bir aileye ve alçakgönüllülüğümü korumama yardımcı olan harika arkadaşlara sahibim. Bu yolda böyle devam edeceğim. İşimi yapmaya devam edip, yoluma çıkan her şeye hazır olacağım.



Oynamam gerektiğini biliyorum. Ama hangi durumda olursam olayım, odaklı ve hazır olacağım. Takımın benden ne ihtiyacı varsa, yanlarında olacağım. Takımım ve takım arkadaşlarım için buradayım. Bunu ne kadar söylesem az kalır. Benden ne istenirse, onu yapacağım."



Kemba bu sezon oynadığı 19 maçta 12.6 sayı, 2.7 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları tutturdu.