Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin'e diş geçiremedi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 65-83 mağlup oldu.
Salon: Kayseri Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Şahin, Uğur Akyıldız, Fatma Öztürk
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 21, Sevgi Tonguç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Eylül Minez 2, Nisa Yalçın, Mısra Albayrak 3, Hayes 18, Şuğranur Sönmez 16, Feray Dalkılıç 1
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Gamze Takmaz 9, Özge Özışık 5, Gökşen Fitik 13, Bonner 7, Sinem Ataş 11, Holingsvorth 4, Fagbenle 16, Theresa 12
1. Periyot: 16-28
Devre: 26 - 42
3. Periyot: 41 - 58
Salon: Kayseri Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Şahin, Uğur Akyıldız, Fatma Öztürk
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 21, Sevgi Tonguç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Eylül Minez 2, Nisa Yalçın, Mısra Albayrak 3, Hayes 18, Şuğranur Sönmez 16, Feray Dalkılıç 1
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Gamze Takmaz 9, Özge Özışık 5, Gökşen Fitik 13, Bonner 7, Sinem Ataş 11, Holingsvorth 4, Fagbenle 16, Theresa 12
1. Periyot: 16-28
Devre: 26 - 42
3. Periyot: 41 - 58