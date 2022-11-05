Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin'e diş geçiremedi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında, evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, rakibine 65-83 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin'e diş geçiremedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2022 18:04
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 65-83 mağlup oldu.
Salon: Kayseri Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Şahin, Uğur Akyıldız, Fatma Öztürk

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 21, Sevgi Tonguç 2, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Eylül Minez 2, Nisa Yalçın, Mısra Albayrak 3, Hayes 18, Şuğranur Sönmez 16, Feray Dalkılıç 1

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Gamze Takmaz 9, Özge Özışık 5, Gökşen Fitik 13, Bonner 7, Sinem Ataş 11, Holingsvorth 4, Fagbenle 16, Theresa 12

1. Periyot: 16-28

Devre: 26 - 42

3. Periyot: 41 - 58

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ