Karşıyaka, kaleci Enes Kalyoncu ile uzattı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka iç transferde sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu'ndan sonra sözleşmesi sona eren kaleci Enes Kalyoncu ile de yeniden anlaştı.



Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç kalecimiz Enes Kalyoncu ile olan sözleşmemizi 1 yıl daha uzatmak üzere anlaştık" ifadelerine yer verildi.



İki sezon önce Altınordu'dan transfer edilen 22 yaşındaki file bekçisi geçen sezon ligde ve kupada 1'er maçta görev yaptı.





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