Karşıyaka, kaleci Enes Kalyoncu ile uzattı

TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka iç transferde sözleşmesi sona eren kaleci Enes Kalyoncu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Karşıyaka, kaleci Enes Kalyoncu ile uzattı
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24 Haziran 2024 15:07
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka iç transferde sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu'ndan sonra sözleşmesi sona eren kaleci Enes Kalyoncu ile de yeniden anlaştı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç kalecimiz Enes Kalyoncu ile olan sözleşmemizi 1 yıl daha uzatmak üzere anlaştık" ifadelerine yer verildi.

İki sezon önce Altınordu'dan transfer edilen 22 yaşındaki file bekçisi geçen sezon ligde ve kupada 1'er maçta görev yaptı.

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