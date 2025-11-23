23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
14:30
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
14:15
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
14:30
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
0-012'
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
0-014'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Karşıyaka'da yedeklere şans doğdu

Karşıyaka'da bahis cezaları sonrası birçok oyuncu kadro dışı kalırken, savunmadan hücuma birçok pozisyonda yeni isimler forma şansı bulacak.

calendar 23 Kasım 2025 12:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da yedeklere şans doğdu
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka'da 7 futbolcu bahis soruşturması nedeniyle ceza alırken, ligde fazla süre alamayan isimlere forma şansı doğacak.

İzmir ekibinde 45 gün ceza alan tecrübeli kaleci Tunay'ın yokluğunda yeşil-kırmızılı takımın kalesini Bayram Kılıç ya da yeni profesyonel olan Sadri Ege'nin (21) koruması bekleniyor.

Stoper mevkisinde teknik direktör Burhanettin Basatemür'ü zorlu bir süreç bekliyor. Savunmanın vazgeçilmezi Erol'un 12 ay, oyuna sonradan giren Hıdır'ın 45 gün ceza alması nedeniyle iki stoperini kaybeden tecrübeli teknik adam, defans sorununun amatör ligden takviye yapılarak çözülmesini istedi.

Kaf-Kaf'ta 3'er ay ceza alan orta saha oyuncusu Mücahit Aslan ve sağ kanat Erhan Öztürk ile sarı kart cezalısı Berat'ın yokluğunda Onur İnan, Namık Barış, Mehmet Güneş, Ahmet Yağız gibi isimler formaya aday. Sağ bek Harun Kaya'nın 45 günlük ceza sürecinde sol bek Selim ve yedek sağ bek Arda Baran Eren forma savaşı verecek. İleri uçta 8 gol atarak takımı sırtlayan ancak 45 gün ceza yiyen Yasin Uzunoğlu'nun yerine henüz golü bulunmayan Hamza Küçükköylü'nün görev alması ön görülüyor. Teknik patron Burhanettin Basatemür'ün Altınordu'dan transfer edilen gurbetçi golcü Selahattin'i koz olarak yanında oturtmayı planladığı bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
