Kardeşlerim Asiye neden öldü? Kardeşlerim Asiye asiye diziden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Bu akşam ekrana gelen yeni bölümü yine izleyiciyi ekrana kilitleyen Kardeşlerim dizisinde başrolün vedası herkesi şoke etti. Hem ağlatan hem de şaşırtan veda kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kısa bir süre önce dizinin diğer başrol oyuncusu Onur Seyit Yaran da senaryo gereği ölerek diziye veda etmişti. Genç oyuncu dizide Doruk karakterine hayat veriyordu. Bu haftaki yeni bölümde ise dizinin başrolü Su Burcu Yazgı veda etti. Dizide Asiye karakterine hayat veren genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun da senaryo gereği ölerek kadrodan ayrıldı. Peki, Kardeşlerim Asiye öldü mü? Kardeşlerim Asiye diziden ayrılıyor mu? Asiye Eren veda mı ediyor? Kardeşlerim Asiye neden ayrılıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrıldı mı? Su Burcu Yazgı Coşkun kardeşlerim dizisinden ayrılıyor? İşte Asiye'nin vedası ve merak edilen tüm detaylar…

Cumartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim'in bu haftaki yeni bölümü izleyiciyi hem şaşırttı hem de gözyaşlarına boğdu. Dram yüklü sahneleriyle bir kez daha izleyiciyi ekrana kilitleyen Kardeşlerim dizisinde şaşırtan bir veda yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu olan ve Asiye Eren karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

Senaryo gereği Kardeşlerim dizisine ölerek veda eden genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un ayrılık sebebi de merak edildi. Ünlü oyuncunun yapım şirketiyle olan sözleşmesinin Ocak ayında bittiği ve bu sebeple diziye veda ettiği iddia ediliyor. 4 sezondur Kardeşlerim dizisinde 'Asiye' karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun bu akşamki yeni bölümde diziye veda etti. Genç oyuncunun yeni projelerle ekrana geri dönmesi bekleniyor.