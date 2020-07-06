TFF 1. Lig'in 32. haftasında Karagümrük evinde Boluspor ile karşı karşıya geldi. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.



Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Zeki, 79. dakikada Ndao ve 80. dakikada Fatih'ten geldi. Boluspor'da ise Gökhan'ın 56. dakikada attığı gol yenilgiyi önleyemedi. Boluspor'da Bilal Kısa, 45. dakikada kullandığı penaltıdan faydalanamadı.



Üst üste 3. galibiyetini alan Karagümrük puanını 53 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. 6 maç sonra kaybeden Boluspor ise 30 puanla, 16. sıradaki Osmanlıspor'un 3 puan üzerinde yer aldı.



TFF 1. Lig'in 33. haftasında Karagümrük deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacakken, Boluspor evinde Akhisarspor'u konuk edecek.



Stat: Vefa



Hakemler: Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal Alpay



Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir), Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk), Ndao, Sabo (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)



Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Fethi Özer (Dk. 86 Kidric), Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Seth (Dk. 52 Melih Okutan), Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak



Goller: Dk. 10 Zeki Yıldırım, Dk. 77 Ndao, Dk. 80 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dk. 56 Gökhan Sazdağı (Boluspor)



Sarı kartlar: Dk. 15 Koray Altınay, Dk. 35 Sabo, Dk. 90+2 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 22 Seth, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Boluspor)



